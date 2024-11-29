Певица Шер сообщила, что завершит карьеру после выпуска нового альбома

Легендарная певица Шер подтвердила, что планирует завершить свою музыкальную карьеру. На мероприятии в лондонском театре «Лицеум» 78-летняя артистка объявила, что её предстоящий альбом станет последним, передаёт The Sun.

Шер, рассказала, что её последний альбом будет состоять из оригиннальных песен. «Это, наверное, мой последний альбом. Это отличные песни, и я просто очень взволнована тем, что я это делаю», — поделилась певица. Она также отметила, что, несмотря на радость от работы над проектом, возраст и желание наслаждаться жизнью подталкивают её к завершению карьеры.

Певица не скрывает, что ей трудно принять свой возраст. «Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только не нахожусь в доме престарелых», — шутит Шер, добавляя, что отдала бы многое, чтобы снова стать 60-летней.

Параллельно с музыкальными планами, Шер активно продвигает свою книгу мемуаров «Cher: The Memoir, Part One», выпущенную 19 ноября 2024 года. Книга охватывает её ранние годы, включая детство и партнёрство с Сонни Боно. В поддержку издания певица отправилась в тур «An Evening With Cher», который начался 20 ноября в Нью-Йорке и завершится 4 декабря в Сан-Франциско.

Шер также планирует выпустить пластинку со своими лучшими хитами и не исключает возможность вновь сняться в кино. Её предыдущий альбом «Christmas», выпущенный в прошлом году, стал первым за десять лет сборником с оригинальными композициями.