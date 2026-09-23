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Опубликовано 23 сентября, 19:07

Критик Сергей Соседов умер после падения с лестницы в Нерюнгри

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС/Булкин Сергей

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС/Булкин Сергей

Музыкальный критик Сергей Соседов скончался в результате несчастного случая на гастролях в Нерюнгри. По данным SHOT, 58-летний журналист неудачно упал с лестницы и ударился головой. Предварительно, после этого у него случился отёк мозга.

Накануне Соседов приехал в якутский город для участия в конкурсе красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока», финал которого должен пройти 25 сентября. В афише мероприятия он указан как председатель жюри. Несчастный случай произошёл в отеле, где проживал артист.

Соседова пытались спасти врачи, но операция не помогла и артист скончался. В ближайшие дни его тело планируют самолётом доставить в Москву.

Народный артист России Евгений Поплавский умер в Курске
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Ранее Life.ru сообщал о смерти Сергея Соседова. Музыкальному критику было 58 лет. О его кончине рассказал много лет работавший с ним телеведущий Вадим Такменёв, который назвал Соседова неотъемлемой частью команды «Суперстар!». По его словам, коллеги собирались встретиться уже в эту субботу на совместном просмотре первого выпуска нового сезона «ВИА Суперстар!», которого Соседов очень ждал.

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Александра Мышляева
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