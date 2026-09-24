Следователи изъяли записи камер отеля, где стало плохо Соседову

Следственные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения отеля в Нерюнгри, где перед смертью стало плохо Сергею Соседову. Об этом РИА «Новости» сообщил директор гостиницы «Дархан» Тамерлан Караев.

«Есть запись, но запись… изъяли, и всё. Она у следственных органов», — рассказал Караев.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября.