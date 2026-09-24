Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 11:04

Следователи изъяли записи камер отеля, где стало плохо Соседову

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Следственные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения отеля в Нерюнгри, где перед смертью стало плохо Сергею Соседову. Об этом РИА «Новости» сообщил директор гостиницы «Дархан» Тамерлан Караев.

«Есть запись, но запись… изъяли, и всё. Она у следственных органов», — рассказал Караев.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября.

«Задавал самые неудобные вопросы»: Маликов и Безрукова помянули Сергея Соседова
«Задавал самые неудобные вопросы»: Маликов и Безрукова помянули Сергея Соседова

Напомним, музыкальный критик и телеведущий скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Сообщалось, что причиной смерти стал отёк мозга после падения с лестницы, но Тамерлан Караев опровергает эту версию. По его словам, за полчаса до трагедии Сергей Соседов шутил, курил и чувствовал себя хорошо. Директор отеля уточнял, что резкое ухудшение самочувствия произошло, когда критик направлялся на обед.

Больше новостей о жизни российских артистов и телеведущих — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Сергей Соседов
  • СК РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar