Следователи изъяли записи камер отеля, где стало плохо Соседову
Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин
Следственные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения отеля в Нерюнгри, где перед смертью стало плохо Сергею Соседову. Об этом РИА «Новости» сообщил директор гостиницы «Дархан» Тамерлан Караев.
«Есть запись, но запись… изъяли, и всё. Она у следственных органов», — рассказал Караев.
Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября.
Напомним, музыкальный критик и телеведущий скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Сообщалось, что причиной смерти стал отёк мозга после падения с лестницы, но Тамерлан Караев опровергает эту версию. По его словам, за полчаса до трагедии Сергей Соседов шутил, курил и чувствовал себя хорошо. Директор отеля уточнял, что резкое ухудшение самочувствия произошло, когда критик направлялся на обед.
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