«Задавал самые неудобные вопросы»: Маликов и Безрукова помянули Сергея Соседова
Маликов и Безрукова почтили память Сергея Соседова
Дмитрий Маликов, Сергей Соседов, Ирина Безрукова. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко, Сергей Булкин/NEWS.ru, Артем Геодакян
Композитор Дмитрий Маликов и актриса Ирина Безрукова почтили память умершего музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Артисты посвятили ему публикации в своих соцсетях.
Маликов вспомнил бескомпромиссную манеру журналиста и признался, что Соседов никогда не боялся острых тем.
«Он всегда задавал самые сложные, самые неудобные вопросы без стеснения и страха», — написал певец.
Вместе с публикацией артист разместил архивный фрагмент программы «Акулы пера». В нём Соседов расспрашивал Маликова о начале его карьеры и о том, какую роль в ней сыграла известная фамилия отца.
Безрукова назвала смерть критика внезапной и вспомнила его участие во множестве музыкальных телепроектов. По словам актрисы, у Соседова оставалось много планов на ближайшее время. Она также выразила соболезнования его родным и близким.
Напомним, Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он получил широкую известность благодаря «Акулам пера», а позднее участвовал в проектах «Х-фактор», «Суперстар!» и «За гранью». Причиной смерти могло стать падение с лестницы во время гастролей, которое привело к появлению отёка мозга.
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