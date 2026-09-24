«Задавал самые неудобные вопросы»: Маликов и Безрукова помянули Сергея Соседова

Композитор Дмитрий Маликов и актриса Ирина Безрукова почтили память умершего музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Артисты посвятили ему публикации в своих соцсетях.

Маликов вспомнил бескомпромиссную манеру журналиста и признался, что Соседов никогда не боялся острых тем.

«Он всегда задавал самые сложные, самые неудобные вопросы без стеснения и страха», — написал певец.

Вместе с публикацией артист разместил архивный фрагмент программы «Акулы пера». В нём Соседов расспрашивал Маликова о начале его карьеры и о том, какую роль в ней сыграла известная фамилия отца.

Безрукова назвала смерть критика внезапной и вспомнила его участие во множестве музыкальных телепроектов. По словам актрисы, у Соседова оставалось много планов на ближайшее время. Она также выразила соболезнования его родным и близким.