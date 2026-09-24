«Можно было простить всё»: Волочкова с теплотой вспомнила, как её критиковал Соседов

Балерина Анастасия Волочкова не держала зла на музыкального журналиста Сергея Соседова даже после его резких публичных высказываний. За критикой артистка видела доброго человека, а его особая манера говорить помогала звезде прощать любые колкости.

Отношения между ними со временем изменились. Если прежде Соседов критиковал балерину, в том числе в телевизионных программах, то в последнее время отзывался о ней с восторгом. Волочкова призналась, что с ним было связано многое в её жизни.

«Я на него даже не обижалась вовсе. Я просто видела, что он — добрый человек. Он с таким пафосом разговаривал, что даже за это, за его манеру разговора, ему можно было простить всё», — отметила собеседница сайта MK.ru.

Внезапная смерть 58-летнего критика потрясла артистку. Трагедия совпала с днём рождения её дочери и омрачила семейный праздник. Волочкова призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся: она уже пережила столько утрат, что справляться с очередной ей особенно тяжело.

Ранее Волочкова высказалась об уходе Лилии Сабитовой, назвав её смерть потерей для всего балетного искусства. Хотя лично они не были знакомы, артистка высоко оценила вклад коллеги, посвятившей жизнь сцене.