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Опубликовано 24 сентября, 06:26

Не падение с лестницы: Продюсер Дворцов раскрыл шокирующую причину смерти Соседова

Продюсер Дворцов: Сергею Соседову стало плохо после съёмок из-за тромба

Обложка © АГН «Москва» / Дмитрий Белицкий

Обложка © АГН «Москва» / Дмитрий Белицкий

Причиной смерти музыкального телеведущего Сергея Соседова мог стать тромб, сообщил продюсер Сергей Дворцов. По его сведениям, всё произошло внезапно: после возвращения со съёмок критику стало плохо, а прибывшим врачам скорой помощи не удалось его спасти.

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Собеседник Пятого канала подтвердил известие о кончине журналиста и выразил соболезнования его близким. Говоря об обстоятельствах случившегося, он подчеркнул, что Соседов «умер скоропостижно».

«Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришёл со съёмок, стало плохо, врачи скорой не спасли. Вроде бы несчастный случай. Сказали, да. Тромб», — пояснил Дворцов и выразил соболезнования его родным и особенно маме.

Это подтвердил и источник Mash. По его словам, причиной падения Сергея Соседова с лестницы стал оторвавшийся тромб, а за неделю до смерти критик жаловался близким на плохое самочувствие.

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Напомним, Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Выпускник журфака МГУ участвовал в проектах «Акулы пера», «Х-фактор» и «Суперстар!», а также вёл программу «За гранью» на НТВ. СМИ писали, что трагедия случилась после падения с лестницы в Нерюнгри. Критика похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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Борис Эльфанд
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