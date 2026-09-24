Не падение с лестницы: Продюсер Дворцов раскрыл шокирующую причину смерти Соседова

Причиной смерти музыкального телеведущего Сергея Соседова мог стать тромб, сообщил продюсер Сергей Дворцов. По его сведениям, всё произошло внезапно: после возвращения со съёмок критику стало плохо, а прибывшим врачам скорой помощи не удалось его спасти.

Собеседник Пятого канала подтвердил известие о кончине журналиста и выразил соболезнования его близким. Говоря об обстоятельствах случившегося, он подчеркнул, что Соседов «умер скоропостижно».

«Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришёл со съёмок, стало плохо, врачи скорой не спасли. Вроде бы несчастный случай. Сказали, да. Тромб», — пояснил Дворцов и выразил соболезнования его родным и особенно маме.

Это подтвердил и источник Mash. По его словам, причиной падения Сергея Соседова с лестницы стал оторвавшийся тромб, а за неделю до смерти критик жаловался близким на плохое самочувствие.