Не падение с лестницы: Продюсер Дворцов раскрыл шокирующую причину смерти Соседова
Продюсер Дворцов: Сергею Соседову стало плохо после съёмок из-за тромба
Обложка © АГН «Москва» / Дмитрий Белицкий
Причиной смерти музыкального телеведущего Сергея Соседова мог стать тромб, сообщил продюсер Сергей Дворцов. По его сведениям, всё произошло внезапно: после возвращения со съёмок критику стало плохо, а прибывшим врачам скорой помощи не удалось его спасти.
Собеседник Пятого канала подтвердил известие о кончине журналиста и выразил соболезнования его близким. Говоря об обстоятельствах случившегося, он подчеркнул, что Соседов «умер скоропостижно».
«Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришёл со съёмок, стало плохо, врачи скорой не спасли. Вроде бы несчастный случай. Сказали, да. Тромб», — пояснил Дворцов и выразил соболезнования его родным и особенно маме.
Это подтвердил и источник Mash. По его словам, причиной падения Сергея Соседова с лестницы стал оторвавшийся тромб, а за неделю до смерти критик жаловался близким на плохое самочувствие.
Напомним, Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Выпускник журфака МГУ участвовал в проектах «Акулы пера», «Х-фактор» и «Суперстар!», а также вёл программу «За гранью» на НТВ. СМИ писали, что трагедия случилась после падения с лестницы в Нерюнгри. Критика похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
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