Смерть Соседова стала шоком для его окружения: что рассказали близкие о его состоянии

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, умерший после падения с лестницы в Якутии на 59-м году жизни, не жаловался на проблемы со здоровьем. Об этом рассказал его друг Табриз Шахиди.

«Проблем со здоровьем у Сергея, насколько мне известно, не было», — сказал Шахиди в ответ на вопрос ТАСС.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он получил известность как музыкальный журналист и критик, работал в печатных изданиях, на радио и телевидении. Широкой аудитории он запомнился по музыкальным проектам «Ты — суперстар!», «Суперстар! Возвращение», а также по другим телевизионным шоу, где выступал в роли эксперта и члена жюри. В 2021–2023 годах Соседов был ведущим программы «За гранью» на НТВ. В последние годы он продолжал участвовать в телевизионных проектах, посвящённых музыке и эстраде.