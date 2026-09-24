Смерть Соседова стала шоком для его окружения: что рассказали близкие о его состоянии
Друг рассказал о состоянии Сергея Соседова перед трагической смертью в Якутии
Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, умерший после падения с лестницы в Якутии на 59-м году жизни, не жаловался на проблемы со здоровьем. Об этом рассказал его друг Табриз Шахиди.
«Проблем со здоровьем у Сергея, насколько мне известно, не было», — сказал Шахиди в ответ на вопрос ТАСС.
О смерти Соседова ранее сообщили в его окружении. Телеведущий находился в Якутии, куда приехал для участия в мероприятии, а причиной смерти стал несчастный случай — он упал с лестницы. Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Иосиф Пригожин тепло высказался о покойном, назвав его человеком, который без страха говорил правду.
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он получил известность как музыкальный журналист и критик, работал в печатных изданиях, на радио и телевидении. Широкой аудитории он запомнился по музыкальным проектам «Ты — суперстар!», «Суперстар! Возвращение», а также по другим телевизионным шоу, где выступал в роли эксперта и члена жюри. В 2021–2023 годах Соседов был ведущим программы «За гранью» на НТВ. В последние годы он продолжал участвовать в телевизионных проектах, посвящённых музыке и эстраде.
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