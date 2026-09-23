Иосиф Пригожин назвал Соседова человеком, который без страха говорил правду

Иосиф Пригожин прокомментировал смерть музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова. В беседе с Life.ru продюсер назвал его яркой и запоминающейся фигурой, которая заметно отличалась от коллег.

Пригожин отметил индивидуальность Соседова и его готовность открыто высказывать своё мнение. По словам продюсера, критик не боялся резких оценок и мог говорить то, с чем окружающие порой не соглашались.

Я думаю, если он на нас откуда-то смотрит, ему было бы приятно услышать, что он был критиком в прямом и в переносном смысле. Он делал резкие заявления, не стесняясь в нюансах. Были моменты, в которых с ним даже не приходилось соглашаться, но таких людей, которые будут говорить правду, наверное, уже и не осталось. Иосиф Пригожин Продюсер

Продюсер также отметил, что Соседов был человеком с яркой индивидуальностью и пользовался известностью благодаря участию в телевизионных программах.

Пригожин с сожалением отозвался о смерти критика и назвал её трагичной. Он также выразил сочувствие матери Соседова, с которой тот, по его словам, жил вместе и был единственным кормильцем семьи.

«Маму жалко, потому что он был единственным кормильцем, я так понимаю. Они ведь вместе жили. Он был в хорошем смысле «маменькиным сыночком», и в этом теперь большая проблема. Очень жаль. Потрясающий был человек. Царствие небесное», — добавил продюсер.

Как писал Life.ru, Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Музыкальный критик ждал премьеры нового сезона шоу «ВИА Суперстар!». Прошедшие съёмки программы стали для него последними. Новый сезон посвятят памяти Соседова.