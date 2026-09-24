Мать Сергея Соседова не поверила в смерть сына после падения в отеле

Мать музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова рассказала, как узнала о смерти сына. Женщина призналась, что сначала не могла поверить в случившееся.

«Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», — приводит слова матери «Рен ТВ».

Женщина получила известие о трагедии по телефону. По её словам, сначала она не поверила, что с сыном действительно произошло несчастье. Теперь она осталась одна.

«Я думала, это все неправда», — добавила мать.