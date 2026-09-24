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Опубликовано 24 сентября, 02:21

Мать Сергея Соседова не поверила в смерть сына после падения в отеле

Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов

Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов

Мать музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова рассказала, как узнала о смерти сына. Женщина призналась, что сначала не могла поверить в случившееся.

«Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли»,приводит слова матери «Рен ТВ».

Женщина получила известие о трагедии по телефону. По её словам, сначала она не поверила, что с сыном действительно произошло несчастье. Теперь она осталась одна.

«Я думала, это все неправда», — добавила мать.

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Сергею Соседову было 58 лет. О его смерти стало известно 23 сентября. По предварительным данным, журналист погиб во время гастролей в якутском городе Нерюнгри. Соседов находился в отеле, где упал с лестницы и ударился головой. После этого у него произошёл отёк мозга. Ведущего планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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