Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье

Музыкального критика и журналиста Сергея Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Дату прощания семья пока не назвала. Она зависит от того, когда тело передадут родственникам.

«Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут. Скорее всего, похороним на Перепечинском», — приводит слова родных РИА «Новости».

Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Он ждал выхода нового сезона шоу «ВИА Суперстар!», съёмки которого стали для него последними. По предварительным данным, журналист погиб в результате несчастного случая во время гастролей в якутском городе Нерюнгри. Соседов находился в отеле, где неудачно упал с лестницы и ударился головой. После этого у него произошёл отёк мозга.