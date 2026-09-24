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Опубликовано 23 сентября, 21:43

Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье

Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов

Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов

Музыкального критика и журналиста Сергея Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Дату прощания семья пока не назвала. Она зависит от того, когда тело передадут родственникам.

«Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут. Скорее всего, похороним на Перепечинском»,приводит слова родных РИА «Новости».

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Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Он ждал выхода нового сезона шоу «ВИА Суперстар!», съёмки которого стали для него последними. По предварительным данным, журналист погиб в результате несчастного случая во время гастролей в якутском городе Нерюнгри. Соседов находился в отеле, где неудачно упал с лестницы и ударился головой. После этого у него произошёл отёк мозга.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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