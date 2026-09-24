Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье
Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов
Музыкального критика и журналиста Сергея Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Дату прощания семья пока не назвала. Она зависит от того, когда тело передадут родственникам.
«Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут. Скорее всего, похороним на Перепечинском», — приводит слова родных РИА «Новости».
Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Он ждал выхода нового сезона шоу «ВИА Суперстар!», съёмки которого стали для него последними. По предварительным данным, журналист погиб в результате несчастного случая во время гастролей в якутском городе Нерюнгри. Соседов находился в отеле, где неудачно упал с лестницы и ударился головой. После этого у него произошёл отёк мозга.
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