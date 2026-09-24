Смерть Сергея Соседова сравнили с уходом Владимира Жириновского
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Алексей Никольский
Смерть телеведущего Сергея Соседова вызвала у музыкального критика Евгения Бабичева чувство потери, сопоставимое с тем, которое он пережил после ухода лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Известие о кончине коллеги потрясло его до мурашек, признался собеседник NEWS.ru.
Особенно он выделил харизму Соседова и твёрдость, с которой тот защищал собственную позицию. По оценке Бабичева, в профессии остаются другие критики и музыкальные журналисты, однако неповторимого авторского почерка покойного больше не будет. Эмоциональностью и резкостью высказываний он напоминал именно Жириновского.
«Последний раз такое ощущение было, когда умер Жириновский. Его заменить некем, он тоже был достаточно одиозным, эмоции зашкаливали, и крепкие слова вылетали», — отметил эксперт.
Напомним, Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Изначально сообщалось, что критик погиб после падения с лестницы в отеле якутского Нерюнгри, однако позже появилась иная версия трагедии. Родные планируют похоронить ведущего на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
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