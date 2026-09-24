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Опубликовано 24 сентября, 10:49

За полчаса до смерти шутил: Стало известно о последних минутах жизни Сергея Соседова

Директор отеля в Нерюнгри опроверг падение Сергея Соседова с лестницы

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Музыкальный критик Сергей Соседов не падал с лестницы перед смертью в Якутии — ему внезапно стало плохо на ровной площадке между этажами. Об этом РИА «Новости» рассказал директор отеля «Дархан» в Нерюнгри Тамерлан Караев.

По его словам, ещё примерно за полчаса до произошедшего 58-летний журналист чувствовал себя нормально, разговаривал и шутил. Соседов также выходил покурить, после чего поднялся обратно в гостиницу.

«Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролёт получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко», — рассказал Караев.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы принять участие в конкурсе моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Мероприятие было запланировано на 25 сентября. После смерти критика организаторы решили провести его в память о нём и отменить развлекательную часть программы.

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Напомним, Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет. Первые сообщения связывали трагедию с падением с лестницы в гостинице Нерюнгри, но впоследствии появилась другая версия. Семья намерена похоронить телеведущего на подмосковном Перепечинском кладбище.

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Наталья Афонина
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