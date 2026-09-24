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Опубликовано 24 сентября, 10:07

«Завещания не оставил»: Юрист назвал единственного наследника имущества Соседова

Юрист Пирогов: Имущество покойного Сергея Соседова унаследует его мать

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Мать музыкального критика Сергея Соседова станет его единственной наследницей по закону, если он не оставил завещания. Старший брат в таком случае не сможет претендовать на имущество в общем порядке, рассказал юрист Михаил Пирогов.

«Если рассматривать ситуацию с наследством Сергея Соседова исходя из того, что завещания он не оставил, то всё имущество <...> достанутся его матери, а не брату», — отметил собеседник NEWS.ru.

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Он уточнил, что речь идёт о московской квартире, авторских правах и возможных доходах от работы на телевидении и в журналистике. При этом, если жильё приватизировали с участием Соседова, наследоваться будет только принадлежавшая ему доля. Исключительные права на произведения сохраняются в течение 70 лет после смерти автора.

Распределение эксперт объяснил очередностью наследования. Первыми на имущество могут претендовать дети, супруг и родители умершего. У телеведущего не было жены и детей, поэтому наследницей становится мать. Брат относится ко второй очереди.

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Напомним, Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет. Первые сообщения связывали трагедию с падением с лестницы в гостинице Нерюнгри, но впоследствии появилась другая версия. Семья намерена похоронить телеведущего на подмосковном Перепечинском кладбище.

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Борис Эльфанд
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