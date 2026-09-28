Магнитные бури 28–30 сентября: Учёные ИКИ РАН встревожены Солнцем, впавшем в хандру. Что обещают графики? Оглавление Что происходит на Солнце 28 сентября Прогноз магнитных бурь 28, 29, 30 сентября 2026 года Когда ждать самого опасного периода? После четырёх дней повышенной активности ИКИ РАН сообщает, что Солнце впало в депрессию, а вероятность новых бурь рухнула до минимальных значений. Что произошло с корональной дырой и сохранится ли космическая тишина до октября? Чем обрнутся для Земли три вспышки на Солнце? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Конец сентября должен был превратиться в затяжное испытание. Прогнозы рисовали несколько суток непрерывных геомагнитных возмущений, а огромная корональная дыра протянулась по солнечному диску, словно прицелилась в Землю. Казалось, магнитосфера уже приготовилась принимать удар.

Однако космическая атака закончилась, толком не начавшись. Вместо красных столбцов графики заполнил ровный зелёный цвет, а Солнце снова погрузилось в странное молчание. Даже самые тревожные сценарии теперь занимают крохотную часть прогноза. Такой штиль выглядит почти подозрительно. Мы решили разобраться, что рисуют графики ИКИ РАН сегодня и какова вероятность новой магнитной бури.

Что происходит на Солнце 28 сентября

Солнечная активность 28 сентября 2026 года: на Солнце произошло три вспышки. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Главной угрозой прошлой недели считалась крупная корональная дыра. Поток быстрого солнечного ветра должен был добраться до Земли 24 сентября и вывести магнитосферу в красную зону. Вероятность бури в первоначальном прогнозе достигала 65%. Солнечный ветер действительно пришёл, но оказался заметно слабее расчётов. Индекс Kp поднялся с почти нулевых значений примерно до трёх баллов и лишь однажды ненадолго превысил отметку 4. Магнитосфера вошла в жёлтую зону, однако до порога полноценной бури так и не добралась. Специалисты ИКИ РАН признали, что пик события уже пройден.

«Первый месяц осени пока показывает необычно низкую геомагнитную активность. За первые 25 дней произошла только одна геомагнитная буря минимального уровня G1, наблюдавшаяся 8 сентября. Для сравнения: месяцем ранее, в прошедшем августе, было 4 дня с магнитными бурями, а, скажем, в марте текущего года 7 дней из 31 были окрашены в красный цвет. Основной причиной происходящих процессов является заметный и пока не очень объяснимый спад вспышечной активности. Солнце находится в депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из неё не видно», — пишут в своём канале учёные ИКИ РАН.

За 27 сентября на Солнце произошло пять слабых вспышек класса C. Событий классов M и X не зарегистрировали, а последняя вспышка C1.2 достигла максимума в 19:01 по московскому времени. Такой активности недостаточно, чтобы создать новую угрозу для Земли.

Прогноз магнитных бурь 28, 29, 30 сентября 2026 года

Прогноз магнитных бурь 28, 29, 30 сентября 2026 года — официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 28 сентября 2026 года? Утром в понедельник магнитосфера оставалась спокойной. Текущий индекс Kp находился примерно на отметке 2 Kp, а прогноз на следующие сутки также обещал зелёную зону. В течение дня показатель будет колебаться примерно от 1,7 до 2,3 балла. Небольшой подъём возможен после полудня, однако даже он останется далеко от жёлтого уровня. Все почасовые столбцы на графике ИКИ РАН окрашены в зелёный цвет. Вероятность спокойной магнитосферы 28 сентября составляет 90%. На возбуждённое состояние приходится 8%, а красный сектор занимает всего 2%. Это самый безопасный день в трёхдневном прогнозе.

Будут ли магнитные бури 29 сентября 2026 года? Во вторник космический штиль продолжится. Индекс Kp почти не отойдёт от двух баллов, а отдельные колебания будут настолько слабыми, что график сохранит сплошной зелёный цвет. Вероятность спокойной обстановки составит 87%. Возбуждение магнитосферы допускается с вероятностью 10%, полноценная магнитная буря получила лишь 3%. Красный сектор слегка вырастет по сравнению с понедельником, но останется почти незаметным. Расчётный индекс Ap вновь составит 5. Показатель солнечного радиоизлучения F10.7 немного увеличится с 98 до 100 единиц, однако этот рост не означает приближения геомагнитного удара.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 28–30 сентября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 30 сентября 2026 года? В последний день месяца ситуация почти не изменится. Индекс Kp продолжит держаться около двух баллов, а все расчётные столбцы останутся ниже уровня геомагнитных возмущений. Вероятности полностью повторяют прогноз на вторник: спокойному состоянию магнитосферы отводится 87%, возбуждённому фону достаются 10%, риск магнитной бури составляет 3%. Индекс Ap третий день подряд останется на отметке 5. Поток радиоизлучения F10.7 поднимется до 105 единиц, но опасных выбросов плазмы, способных ударить по Земле, в прогнозе нет.

Когда ждать самого опасного периода?

С 28 по 30 сентября опасного периода не ожидается. Самая высокая вероятность бури составит лишь 3% во вторник и среду, а индекс Kp на протяжении всех трёх суток останется примерно возле двух баллов. Корональная дыра, которой приписывали четырёхдневную атаку, не смогла пробить защиту Земли. Поток солнечного ветра лишь слегка раскачал магнитосферу и ушёл, оставив после себя зелёные графики.

Однако окончательно списывать Солнце со счетов рано. Показатель F10.7 постепенно растёт, а нынешний спад активности остаётся для учёных не до конца понятным. Пока звезда лежит в своей космической депрессии и делает вид, что ей всё надоело. Вопрос лишь в том, не решит ли она выйти из неё сразу со взрывом. А чтобы заранее отметить другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь сентябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова