Магнитные бури 24–27 сентября: Солнце начинает четырёхдневный штурм Земли. Где спрятан пик шторма? Оглавление Когда Солнце начнёт атаку на Землю? Что показывают официальные графики ИКИ РАН Когда ждать самого сильного удара Солнце готовит Земле атаку без перерыва: магнитное поле начнёт «выть» уже 23 сентября и не успокоится до позднего вечера 27-го. Пик растянется на двое суток, и ИКИ РАН уже официально подтвердил первый удар. Когда красная волна доберётся до максимума? Магнитные бури 24, 25, 26 и 27 сентября: Четыре дня без передышки. Почему Солнце обозлилось и какой силы будет магнитная буря? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спокойствие сентября заканчивается. После стольких дней тишины Земля окажется под прямым ударом, причём надолго. Передышки между ударами Солнца по магнитосфере нашей планеты почти не будет. Давление звезды начнёт расти ночью 23 сентября, доберётся до опасного уровня и останется там ещё на двое суток. Но почему? Что случилось?

Всему виной корональная дыра. «Это довольно крупная корональная дыра, которая тянется тёмной полосой от южного полюса Солнца к экватору», — пишут учёные ИКИ РАН, подтверждая вторую сильную магнитную бурю осени. Когда начнётся ад для метеозависимых, сколько продлится и какой силы будет магнитная буря в ближайшее время?

Когда Солнце начнёт атаку на Землю?

Какой силы будет магнитная буря на Земле: прогноз с 24 по 27 сентября. Фото © Time-in.ru

Согласно прогнозу магнитных бурь для Москвы на Time-in.ru, атака начнётся уже в ночь с 23 на 24 сентября. С полуночи и почти до конца дня сила геомагнитных возмущений будет держаться на отметке 4 балла, а к 21:00 по мск поднимется до 5. На шкале сервиса четвёрка означает малую магнитную бурю, пятёрка уже соответствует умеренному геомагнитному шторму. Самым тяжёлым днём станет 25 сентября: все восемь трёхчасовых интервалов окрашены одинаково, показатель ни разу не опустится ниже 5 баллов. Передышки не ожидается ни ночью, ни утром, ни вечером.

Шторм продолжится и 26 сентября. С полуночи до 18:00 прогноз снова показывает 5 баллов, и только к 21:00 активность немного снизится до четырёх. Полностью магнитосфера не успокоится и 27 сентября: почти весь день показатель будет оставаться на уровне 4 баллов, а заметное ослабление до двух баллов ожидается лишь поздним вечером. Получается, нас ждёт почти непрерывная четырёхдневная атака.

Что показывают официальные графики ИКИ РАН

Прогноз магнитных бурь 23, 24, 25 сентября 2026 года — официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Основной прогноз ИКИ РАН подтверждает магнитную бурю уровня G1 24 сентября. Расчётный Kp может подняться примерно до 5,3 балла, а суточный индекс Ap вырастет до 25. Это максимальные значения в официальном трёхдневном расчёте. Вероятность магнитной бури 24 сентября составляет 65%. На возбуждённое состояние магнитосферы приходится 20%, а спокойному сценарию остаётся только 15%. Красный сектор занимает почти две трети диаграммы.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 23–25 сентября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На 25 сентября красный сектор сохраняется, но уменьшается до 31%. Возбуждённое состояние ожидается с вероятностью 35%, спокойное — с вероятностью 34%. Индекс Ap снизится до 18, а основной сценарий уже не доводит Kp до порога полноценной бури.

Когда ждать самого сильного удара

Первая волна начнётся ночью 24 сентября и усилится к 21:00. После этого наступит самый тяжёлый отрезок: весь день 25 сентября и большая часть 26-го пройдут на отметке пять баллов. Ослабление начнётся вечером 26 сентября, но затишья придётся ждать ещё сутки. На протяжении почти всего 27 сентября показатель останется на четырёх баллах и лишь к 21:00 упадёт до двух. Официальный прогноз ИКИ РАН осторожнее и выделяет главным днём 24 сентября. Именно тогда вероятность бури достигает 65%, Kp поднимается выше пяти, а индекс Ap взлетает до 25.

Солнцу не понадобилась мощная вспышка, чтобы запустить новый шторм. Достаточно оказалось тёмной дыры, из которой к Земле уже тянется поток быстрого ветра. Первый удар придёт в четверг, но сколько продлится его эхо, два дня или почти четыре, станет ясно лишь после встречи магнитосферы с солнечной атакой.

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Авторы Карина Морозова