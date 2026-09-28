«Что это за награда?»: Мадонна смутила публику странной речью и «лазером в попе» на MTV VMA

68-летняя Мадонна оказалась в центре обсуждений после церемонии MTV Video Music Awards 2026. Получая награду Best Dance за фильм Confessions II — The Film, певица призналась, что не вполне понимает, за что именно её наградили, а затем несколько раз пошутила про «лазер», который якобы находился у неё в заднем проходе. Эпизод быстро разошёлся по соцсетям и вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

Награду Мадонне вручали Charli XCX и Трой Сиван. Выйдя к микрофону, артистка пожаловалась на его высоту, а затем сказала: «Я не совсем понимаю, за что эта награда. Полагаю, за короткометражный фильм?» После этого Charli XCX открыла карточку с результатами, фактически напомнив певице название категории.

Затем Мадонна заявила, что ей комфортно находиться рядом с людьми, которые любят танцевать, после чего вернулась к шутке о лазере. По данным Rolling Stone, реплика не вызвала заметной реакции в зале. При этом позже певица перешла к более серьёзной части речи и рассказала о значении танцев в своей жизни и карьере.

Несмотря на критику части зрителей, церемония стала для Мадонны крайне успешной. Она получила семь статуэток и стала главным победителем вечера. Среди её наград — «Артист года», Best Collaboration за Bring Your Love с Сабриной Карпентер и Best Dance за Confessions II — The Film. Всего MTV заявлял Мадонну в 13 номинациях.

Для певицы это было первое выступление на сцене MTV VMA за 23 года. Накануне Life.ru писал о возвращении Мадонны на церемонию после длительного перерыва и рекордном числе номинаций. До этого она в последний раз выступала на VMA в 2003 году, а её дебют на этой премии состоялся ещё в 1984-м с номером Like a Virgin.