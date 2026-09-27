Мадонна возвращается на сцену MTV спустя 23 года и ставит новый рекорд

Мадонна вновь появится на сцене MTV Video Music Awards спустя 23 года. Выступление певицы состоится в ночь на 28 сентября по московскому времени. Об этом пишет People.

Артистка в последний раз выходила на сцену этой премии в 2003 году. Ее первое выступление на MTV VMA состоялось еще в 1984-м — на самом старте карьеры певицы. В этом году Мадонна представлена сразу в 11 номинациях премии. Это больше, чем у любого другого артиста, участвующего в церемонии.

Как отмечает Variety, сейчас певица вновь находится на пике популярности. Издание также назвало ее июльский альбом Confessions II лучшей работой исполнительницы за последние 20 лет.

Возвращение на сцену MTV стало одним из главных событий нынешней премии. Организаторы пока не раскрывают все детали выступления, но появление Мадонны уже стало одной из самых ожидаемых частей церемонии.

Ранее Life.ru писал, что Дженнифер Лопес не остановила выступление после того, как порезала предплечье прямо на сцене. Певица закончила композицию Ain’t It Funny, несмотря на травму.