Звезда Comedy Woman Кравченко назвала три ключа к поддержанию идеальной формы

Мария Кравченко делает ставку на аппаратную косметологию, разумный режим питания и ежедневное движение вместо жёстких ограничений. Об этом артистка рассказала Леди Mail на Международном фестивале молодёжи.

Звезда Comedy Woman призналась, что ухоженная внешность требует не только подходящего гардероба, но и серьёзных вложений.

«Это терпение, силы и деньги», — отметила Кравченко.

Она предпочитает аппаратные процедуры и утверждает, что обычно обходится без инъекций.

Исключением артистка назвала курсы полинуклеотидов с ферментами лосося для кожи. По словам Кравченко, к таким процедурам она прибегает сама и считает, что начинать их стоит как можно раньше.

Строгие диеты юмористка не поддерживает, поскольку, по её мнению, после ограничений нередко случаются срывы. Вместо этого она предлагает формировать привычки: соблюдать интервалы между приёмами пищи, не ужинать перед сном и после еды не отправляться сразу отдыхать, а двигаться или заниматься домашними делами.

Не менее важной Кравченко считает физическую активность. По её словам, хотя бы 20 минут зарядки ежедневно помогают сохранять мышцы в тонусе, а движение также способствует появлению новых нейронных связей.

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