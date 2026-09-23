Соль изнашивает организм незаметно: В каких неожиданных продуктах прячется лишний натрий

Обычная соль кажется привычной частью ежедневного рациона, однако её регулярный избыток может повышать давление и увеличивать риск заболеваний сердца, сосудов и почек. Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина рассказала Life.ru, почему лишний натрий можно получать даже при редком использовании солонки.

Регулярный избыток соли в рационе может повышать давление и увеличивать риск заболеваний сердца, сосудов и почек. Содержащийся в соли натрий необходим организму, однако его избыточное поступление способствует задержке жидкости и повышению артериального давления. Армине Афонина Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника»

По словам специалиста, если такая нагрузка сохраняется длительное время, повышается вероятность сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт и инсульт. После солёной еды человек может почувствовать сильную жажду или заметить отёчность, однако считать эти проявления надёжными признаками избытка соли нельзя. Слабость, частое мочеиспускание или боли в пояснице также не следует автоматически связывать с рационом. При повторении таких симптомов необходимо выяснить их причину.

Отдельное внимание врач советует обратить на влияние соли на почки. Большое количество натрия в рационе может усиливать выведение кальция с мочой, создавая условия для образования некоторых видов мочевых камней. Особенно важно учитывать это людям, которые уже сталкивались с мочекаменной болезнью.

При этом значительная часть соли поступает в организм не из солонки, а вместе с готовыми продуктами. Колбасы, копчёности, консервы, маринады, снеки, соусы и солёные сыры способны заметно увеличивать её суточное количество.

«Значительная часть соли поступает в организм с готовыми продуктами. Поэтому даже человек, который редко пользуется солонкой, может получать соли больше необходимого», — отметила эндокринолог.

По рекомендации ВОЗ, взрослым следует употреблять менее пяти граммов соли в сутки с учётом всего рациона, включая уже содержащуюся в готовых продуктах. При приготовлении еды врач советует использовать меньше соли и отдавать предпочтение йодированной.

«Сделать вкус блюд выразительнее помогут зелень и специи — например, кориандр или куркума. При выборе готовых смесей приправ важно проверять состав, потому что в них тоже может содержаться соль», — добавила Афонина.

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