Витаминами не отделаться: Врач назвал пять правил здоровья на осень

С приходом осени одной тёплой одежды и витаминов недостаточно, чтобы поддерживать здоровье и иммунитет. Такое мнение выразил в беседе с RT невролог и врач восстановительной медицины Алексей Маматов.

«Иммунная система не существует отдельно от организма. На её работу влияют сон, питание, уровень физической активности, стресс, состояние кишечника и то, насколько человек успевает восстанавливаться. Поэтому пытаться «поднять иммунитет» одной таблеткой или продуктом — слишком упрощённый подход», — объяснил он.

Главным условием специалист назвал нормальный режим сна. По его словам, на работу иммунной системы влияет не только продолжительность отдыха, но и его регулярность. Поэтому желательно ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

Второй важный пункт — не отказываться от движения с наступлением холодов. Ежедневные тренировки в спортзале для этого не обязательны. Врач советует сохранять привычную активность хотя бы по 10–30 минут в день.

Отдельное внимание стоит уделить рациону. Осенью в нём нередко становится больше сладкого, жирной пищи и быстрых перекусов, поэтому Маматов рекомендует сохранять разнообразие. В меню должны оставаться овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и источники белка.

Ещё один фактор — стресс, который влияет на сон, аппетит, активность и общее самочувствие. Врач посоветовал хотя бы за два часа до сна откладывать гаджеты, чтобы снизить поток внешних раздражителей. Также важно не работать постоянно на пределе и заранее планировать время на восстановление.

Маматов напомнил и о базовой профилактике. К ней относятся гигиена рук, проветривание помещений, сокращение тесных контактов с заболевшими и вакцинация против инфекций, для которых она рекомендована. По его словам, иммунитет зависит сразу от нескольких систем организма, поэтому рассчитывать на одну таблетку или отдельный продукт не стоит.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук рассказала, что хронический стресс ослабляет защитные механизмы организма и делает человека более уязвимым в сезон респираторных инфекций. Осенью нагрузку усиливают сокращение светового дня, возвращение к рабочему ритму и нарушения сна. По словам специалиста, при стрессе организм переходит в режим мобилизации: меняются уровни гормонов, давление и обмен веществ.