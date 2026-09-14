Стресс, недосып и тяга к сладкому: Врач предупредила об осенней ловушке для иммунитета

Хронический стресс способен ослаблять защитные механизмы организма и делать человека более уязвимым в сезон респираторных инфекций. Осенью нагрузку дополнительно усиливают сокращение светового дня, возвращение к рабочему ритму и нарушения сна, рассказала URA.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, при стрессе организм переходит в режим мобилизации: меняются уровни гормонов, давление и обмен веществ. Кратковременная реакция помогает адаптироваться к нагрузке, однако длительное напряжение может неблагоприятно влиять на работу разных систем организма, в том числе иммунной.

Ситуацию способен усугубить недосып. Привычка долго сидеть перед экраном вечером мешает полноценному отдыху, а на фоне усталости человек чаще тянется к сладкой и другой калорийной пище, объяснила Соломатина.

«Так формируется замкнутый круг: стресс — плохой сон — тяга к сахару — воспаление — падение иммунитета — болезнь», — объяснила врач.

Для поддержки организма Соломатина советует следить за полноценностью рациона. Осенью в меню можно чаще включать сезонные овощи, фрукты и ягоды, а также источники белка — рыбу, птицу, яйца и бобовые. При этом отдельный продукт или витамин сам по себе не способен защитить от ОРВИ.

Важны и бытовые меры профилактики: регулярное проветривание, достаточная влажность воздуха, гигиена рук и полноценный сон. Сами простудные заболевания вызывают инфекции, поэтому снижение стресса следует рассматривать как одну из составляющих заботы о здоровье, а не как универсальную защиту от вирусов.

Ранее Life.ru рассказывал, что сон по 7–8 часов, сбалансированное питание и регулярная физическая активность помогают поддерживать иммунитет в сезон респираторных инфекций. Доцент Пироговского университета Ольга Сайно также советовала ограничить простые углеводы и не забывать о прогулках и проветривании помещений.