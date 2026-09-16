Дженнифер Лопес не стала останавливать концерт, несмотря на истекающую кровью рану

Дженнифер Лопес не остановила выступление после того, как порезала предплечье прямо на сцене. Певица закончила композицию Ain’t It Funny, несмотря на травму. На разошедшихся в Сети кадрах артистка замечает кровь на руке, но продолжает петь. Как сообщает The Sun, порезом Лопес занялась лишь после окончания номера.

Джей Ло порезалась прямо на сцене. Видео © TikTok / justanotherjlofan

Поклонники предположили, что певица могла пораниться о кристаллы на сценическом костюме во время танца. Сама артистка и её представители эту версию публично не подтверждали. Видео, предположительно, сняли во время международного тура Up All Night, который проходил в июле и августе 2025 года. Точные дата и место инцидента не называются.

Ранее американский рэпер Снуп Догг стал хедлайнером армянской свадьбы в Беверли-Хиллз. Торжество прошло в знаменитом отеле Beverly Wilshire. Кадры с праздника опубликовал выступавший на мероприятии диджей Sammy Flash.