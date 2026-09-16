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Опубликовано 16 сентября, 13:00

Дженнифер Лопес не стала останавливать концерт, несмотря на истекающую кровью рану

The Sun: Дженнифер Лопес истекала кровью на сцене, но продолжила петь

Дженнифер Лопес. Обложка © ТАСС / АР

Дженнифер Лопес. Обложка © ТАСС / АР

Дженнифер Лопес не остановила выступление после того, как порезала предплечье прямо на сцене. Певица закончила композицию Ain’t It Funny, несмотря на травму. На разошедшихся в Сети кадрах артистка замечает кровь на руке, но продолжает петь. Как сообщает The Sun, порезом Лопес занялась лишь после окончания номера.

Джей Ло порезалась прямо на сцене. Видео © TikTok / justanotherjlofan

Поклонники предположили, что певица могла пораниться о кристаллы на сценическом костюме во время танца. Сама артистка и её представители эту версию публично не подтверждали. Видео, предположительно, сняли во время международного тура Up All Night, который проходил в июле и августе 2025 года. Точные дата и место инцидента не называются.

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Татьяна Миссуми
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