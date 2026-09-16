Снуп Догг зажёг для армянских молодожёнов в Беверли-Хиллз

Американский рэпер Снуп Догг стал хедлайнером армянской свадьбы в Беверли-Хиллз. Торжество прошло в знаменитом отеле Beverly Wilshire. Кадры с праздника опубликовал выступавший на мероприятии диджей Sammy Flash.

Снуп Догг на армянской свадьбе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sammyflashofficial

На видео 54-летний артист читает свои хиты перед гостями, которые танцуют и снимают происходящее на телефоны. Организаторы назвали праздник «свадьбой века». Ролики с выступлением рэпера быстро разошлись по соцсетям. Сколько молодожёнам обошлось появление Снуп Догга и было ли оно коммерческим заказом, не раскрывается. Женихом был Ваге Чагласян (Vahe Tchaghlassian) — американский предприниматель армянского происхождения, совладелец и топ-менеджер крупных компаний в сфере продаж автомобильных шин и дисков в США.

Настоящее имя исполнителя — Келвин Кордозар Бродус — младший. Снуп Догг выступает с начала 1990-х и считается одной из самых узнаваемых звёзд американского хип-хопа. 20 октября ему исполнится 55 лет.

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