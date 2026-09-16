«‎Жене не говорите»: Чумаков оценил пикантный комплимент его достоинству на красной дорожке

Певец Алексей Чумаков столкнулся на красной дорожке с неожиданным интересом журналистки к своему нижнему белью и отреагировал на ситуацию с юмором. Поводом для обсуждений на красной дорожке стало видео с выступления на «Новой волне», где он танцевал в светлых шёлковых брюках.

«Журналистку заинтересовало, в трусах ли я, и она попросила доказать ей это. Такое у меня впервые за почти 30 лет творческой жизни», — посмеялся артист.

Сначала Чумаков не понял причины столь личного вопроса, однако позже знакомые показали ему запись выступления. Оказалось, что во время активных движений на сцене его светлые брюки подчёркивали контуры тела сильнее, чем он рассчитывал. Сам исполнитель заверил, что никакого сексуального подтекста в свой образ намеренно не закладывал.

На просьбу журналистки Чумаков ответил шутками и воспринял повышенное внимание к своей внешности скорее как комплимент. При этом певец попросил не рассказывать о разговоре супруге Юлии Ковальчук, назвав её ревнивой.

«Мне приятно ваше небезразличие к моему достоинству. Спасибо, что вы называете это достоинством, а не недостатком», — с иронией ответил певец.

Ранее Чумаков уже становился героем похожего обсуждения, когда певцу напомнили о жене после его страстного танца с поклонницей на концерте. Тогда Юлия Ковальчук вступилась за мужа и объяснила, что горячие танцы — обычная часть его шоу.