Чумакову напомнили о наличии жены после страстного танца с фанаткой на концерте

Певец Алексей Чумаков столкнулся с новой волной критики. На этот раз пользователей возмутили страстные танцы артиста с поклонницей во время концерта. Люди раскритиковали Чумакова — в номере он прижимался к фанатке и целовал ей руки, в то же время артисту напомнили, что у него есть жена Юлия Ковальчук.

Исполнитель быстро отреагировал на ситуацию. Он пояснил, что просто показал женщине несколько движений из латиноамериканских танцев в рамках выступления в клубе. Это обычная часть его шоу, утверждает Чумаков.

Танец Чумакова с фанаткой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / podpyatnikova

«Наш перкуссионист тоже так танцует. Даже жене моей нравится», — отметил Чумаков.

Супруга Юлия Ковальчук не знала о шумихе вокруг инцидента с мужем. Как выяснилось, она видела кадры, где Алексей танцует с незнакомой девушкой, но не придала этому значения.

«Вы должны знать, что Алексей всегда горячо танцует. Вы почаще ходите на его концерты, и вы увидите, что эти танцы горячие присутствуют везде», — поддержала мужа Ковальчук.

Фанатка с видео тоже высказалась в защиту артиста. По словам Юлии Подпятниковой, на записи запечатлён творческий процесс. Алексей выполнял свою работу на мероприятии, и всё происходило в рамках допустимого. Девушка заверила, что артист не переходил границы.

«Алексей вёл себя профессионально и уважительно, ничего вызывающего или некомфортного в его поведении не было», — пояснила Юлия.

