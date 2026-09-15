В Воронеже рассмотрят иск к организатору концертов Канье Уэста

Центральный районный суд Воронежа назначил на 7 октября предварительное заседание по иску о защите прав потребителей к Say Agency, организатору концертов Канье Уэста в России. Информация об этом следует из карточки дела.

Заявление подал Евгений Рассказов, ответчиком указано ООО «Сэй Эдженси». «Зенит-Арена» проходит по материалам в качестве третьего лица. Суть претензий к компании пока не раскрывается.

Сам организатор комментировать поступивший иск отказался. Теперь первое предварительное заседание по этому спору должно пройти за несколько дней до заявленных дат шоу.

Say Agency анонсировало два выступления американского рэпера в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября. Продажи стартовали 17 августа, причём места в VIP-ложе стоили до 160 тысяч рублей. За первые сутки зрители приобрели 81 тысячу билетов.

Ранее сообщалось, что из телеграм-канала организаторов Say Agency исчезли публикации с заверениями о проведении концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Прежде агентство публично настаивало, что выступления действительно состоятся на «Газпром Арене». Теперь в канале нет постов, где отрицалась отмена концертов и подтверждалось проведение шоу на этой площадке. Удалено и сообщение, в котором реакцию стадиона на ситуацию организаторы называли намеренной провокацией. Не осталось также видеообращений главы Say Agency. В них она уверяла подписчиков, что концерты отменять не собираются и менять площадку для выступлений не планируют.