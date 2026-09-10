Организаторы концертов Канье Уэста удалили посты о выступлениях

Публикации с заверениями о проведении концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге исчезли из Telegram-канала организаторов Say Agency. На это обратил внимание SHOT.

Ранее агентство публично настаивало, что выступления действительно состоятся на «Газпром Арене». Теперь в канале нет постов, где отрицалась отмена концертов и подтверждалось проведение шоу на этой площадке. Удалено и сообщение, в котором реакцию стадиона на ситуацию организаторы называли «намеренной провокацией». Не осталось также видеообращений главы Say Agency. В них она уверяла подписчиков, что концерты отменять не собираются и менять площадку для выступлений не планируют.

Ранее стало известно, что «Газпром Арена» открыла вакансии для работы на выступлениях Канье Уэста. Речь идёт о найме хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов на 10–11 октября. Соискателям предлагают заполнить Google-форму. Также допускается выход на неполную смену — можно прийти позже начала мероприятия. При этом администрация стадиона продолжает отрицать возможность проведения шоу рэпера.