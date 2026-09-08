«Газпром Арена» начала набор персонала на концерты Канье Уэста, узнали СМИ

«Газпром Арена» открыла вакансии для работы на выступлениях Канье Уэста. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на центр временного персонала ФК «Зенит».

Речь идет о найме хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов на 10–11 октября. Соискателям предлагают заполнить Google-форму. Также допускается выход на неполную смену — можно прийти позже начала мероприятия.

При этом администрация стадиона продолжает отрицать возможность проведения шоу рэпера. Представители арены заявляют, что в октябрьском расписании «никаких зарубежных исполнителей» нет.

Официально в следующем месяце на площадке значатся два футбольных матча и два концерта — Zivert и группы «Руки Вверх».

Ситуация с концертами Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаётся крайне запутанной. Шоу были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года на стадионе «Газпром Арена» организатором Say Agency. Однако 24 августа площадка объявила об отмене концертов, заявив, что договор аренды так и не был подписан. Тем не менее сам организатор продолжает утверждать, что выступления состоятся. На фоне этого хаоса Роспотребнадзор уже вынес агентству предостережение за отказ возвращать деньги за проданные билеты.