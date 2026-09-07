«Всё было по закону»: Организатор концерта Канье Уэста ответил Роспотребнадзору

Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге намерены через юристов разобраться с претензиями Роспотребнадзора. Данное заявление сделала глава агентства Say Agency Анна Субчева в беседе с РБК.

По её словам, полученные от ведомства замечания уже передали специалистам по правовым вопросам. Представители компании планируют обсудить ситуацию с коллегами из Роспотребнадзора.

«Мы передали претензии Роспотребнадзора нашим юристам. С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства РФ. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентства», — отметила Субчева.

Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концерта Канье Уэста в Петербурге. Поводом стали жалобы покупателей билетов. Один из зрителей приобрёл проход на выступление, которое должно было пройти 10 октября на «Газпром Арене». Позже из сообщений администрации площадки выяснилось, что договор аренды стадиона организаторы не заключали, поэтому мероприятие не состоится. Вернуть деньги покупателю отказались, сославшись на невозвратный характер билета, купленного по акции. Изучив ситуацию, ведомство усмотрело в действиях ООО «Сэй Эдженси», юридического лица Say Agency, нарушения. Организатору объявили официальное предостережение.