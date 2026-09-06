Роспотребнадзор взялся за организаторов концерта Канье Уэста после жалоб зрителей

Покупатели билетов на концерт Канье Уэста в Петербурге пожаловались на организаторов, после чего ими заинтересовался Роспотребнадзор. Ведомство вынесло предостережение ООО «Сэй Эдженси» — юридическому лицу Say Agency. Об этом из данных, которые изучил РБК.

Согласно одной из жалоб, зритель приобрёл билет на концерт, запланированный на 10 октября в петербургской «Газпром Арене». Позднее из официальных сообщений администрации площадки стало известно, что мероприятие не может состояться, поскольку договор аренды стадиона организаторы не заключали.

Вернуть потраченные деньги покупателю, по его словам, отказались. Причиной назвали невозвратный характер билета, приобретённого по акции. Изучив ситуацию, Роспотребнадзор усмотрел в действиях ООО «Сэй Эдженси» нарушения. Организатору концерта было объявлено официальное предостережение.

Ранее организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге не согласились с заявлением «Газпром Арены» об отсутствии запланированных выступлений иностранных артистов в октябре. В Say Agency заявили, что договорённость с площадкой всё же существовала, и опубликовали подтверждающие документы.