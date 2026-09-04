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Регион
Опубликовано 4 сентября, 17:15

В Say Agency ответили документами на заявление «Газпром Арены» о Канье Уэсте

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Zuma / Javier Rojas

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Zuma / Javier Rojas

Организаторы повисших на волоске концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге ответили на официальное заявление «Газпром Арены» о том, что никаких выступлений иностранных артистов в октябре не ожидается. Пресс-служба Say Agency опубликовала документы, подтверждающие, что договорённость с площадкой была.

Судя по ним, «Газпром Арена» дала согласие на выступление «популярного западного артиста». При этом анонс и продажа билетов допускались до заключения официального договора.

Рэпер Icegergert сомневается, что концерты Канье Уэста в России состоятся
Рэпер Icegergert сомневается, что концерты Канье Уэста в России состоятся

Напомним, накануне Say Agency официально сообщило, что концерты Канье Уэста в Петербурге всё же состоятся. На данный момент организатор собирает необходимые документы. Однако в «Газпром Арене» вновь заявили: никаких выступлений на октябрь не планируется.

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Матвей Константинов
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