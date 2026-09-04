«Газпром Арена» опровергла проведение концерта Канье Уэста в октябре

В октябре на «Газпром Арене» не запланированы концерты иностранных исполнителей, сообщила петербургская площадка в официальном заявлении. Именно в этом месяце, как утверждали организаторы, ожидалось выступление американского рэпера Канье Уэста.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на «Газпром Арене» никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне агентство, занимающееся организацией концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге, в очередной раз заявило, что выступление состоится. На данный момент Say Agency собирает необходимые документы.