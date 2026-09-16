«Каждый имеет право на мнение»: Директор Булановой ответил на критику новой подтанцовки

Директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталёв заявил, что новые танцовщицы артистки хорошо принимаются зрителями на концертах. Так он прокомментировал критику, которая появилась в социальных сетях.

По словам Хрусталёва, он не видел негативных отзывов и не может сказать, кто именно остался недоволен. При этом он в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что у каждого человека есть право на собственное мнение о выступлении.

«Гастроли продолжаются, балеты новые, девчонки хорошие. Зрители очень хорошо их принимают», — указал специалист.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали видеоролик с выступления Булановой. Зрители обратили внимание на хореографию певицы и её команды. Многие раскритиковали номер и оставили саркастичные комментарии.

А ранее Life.ru рассказывал, что концерт Татьяны Булановой в Сочи прервали из-за угрозы атаки БПЛА. Артистка успела исполнить только часть программы. После поступления сигнала тревоги организаторы остановили концерт и начали выводить людей из зала.