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Регион
Опубликовано 16 сентября, 10:55

«Каждый имеет право на мнение»: Директор Булановой ответил на критику новой подтанцовки

Директор Булановой Хрусталёв: Зрители хорошо принимают новую подтанцовку

Обложка © ТАСС /Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС /Сергей Елагин/Бизнес Online

Директор Татьяны Булановой Сергей Хрусталёв заявил, что новые танцовщицы артистки хорошо принимаются зрителями на концертах. Так он прокомментировал критику, которая появилась в социальных сетях.

По словам Хрусталёва, он не видел негативных отзывов и не может сказать, кто именно остался недоволен. При этом он в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что у каждого человека есть право на собственное мнение о выступлении.

«Гастроли продолжаются, балеты новые, девчонки хорошие. Зрители очень хорошо их принимают», — указал специалист.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали видеоролик с выступления Булановой. Зрители обратили внимание на хореографию певицы и её команды. Многие раскритиковали номер и оставили саркастичные комментарии.

Появилось видео эвакуации зрителей с концерта Булановой в Сочи
Появилось видео эвакуации зрителей с концерта Булановой в Сочи

А ранее Life.ru рассказывал, что концерт Татьяны Булановой в Сочи прервали из-за угрозы атаки БПЛА. Артистка успела исполнить только часть программы. После поступления сигнала тревоги организаторы остановили концерт и начали выводить людей из зала.

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Дарья Нарыкова
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