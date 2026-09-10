Появилось видео эвакуации зрителей с концерта Булановой в Сочи

В Сочи концерт Татьяны Булановой пришлось прервать из-за атаки украинских безэкипажных катеров на побережье. Кадры эвакуации зрителей из ДК «Фестивальный» опубликовал Telegram-канал «Сочи печатает».

Концерт Булановой в Сочи прервали из-за атаки БЭК. Видео © Telegram / «Сочи печатает...»

На видео певица остаётся на сцене и, судя по всему, прощается с залом. Зрители покидают помещение, но продолжают громко аплодировать артистке. Тревогу объявили около девяти часов вечера. Концерт проходил накануне.

«Исполнительница успела представить лишь часть своей программы. Когда поступил сигнал тревоги, организаторы быстро провели эвакуацию зрителей из помещения», — говорится в сообщении канала.