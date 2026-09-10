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Опубликовано 10 сентября, 07:14

Число пострадавших при атаке БЭК на Сочи выросло до 28

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinodenisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinodenisenko

Число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров (БЭК) на Сочи выросло до 28. Среди них двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«По уточнённым данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе 2 детей», — говорится в сообщении.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. По данным оперштаба, сейчас в больницах остаются трое взрослых и один ребёнок.

Угроза жизни пострадавших при атаке БЭК на Сочи исключена
Угроза жизни пострадавших при атаке БЭК на Сочи исключена

Напомним, в ночь на 9 сентября украинские морские дроны атаковали Сочи. В оперштабе сообщили о повреждении инфраструктуры пляжа и Приморской набережной. Также сообщалось, что пришлось прервать выступление певицы Татьяны Булановой, которое проходило в концертном зале «Фестивальный». После поступления сигнала тревоги организаторы остановили мероприятие и начали эвакуацию зрителей.

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Никита Никонов
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