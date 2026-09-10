Число пострадавших при атаке БЭК на Сочи выросло до 28

Число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров (БЭК) на Сочи выросло до 28. Среди них двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.



«По уточнённым данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе 2 детей», — говорится в сообщении.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. По данным оперштаба, сейчас в больницах остаются трое взрослых и один ребёнок.

Напомним, в ночь на 9 сентября украинские морские дроны атаковали Сочи. В оперштабе сообщили о повреждении инфраструктуры пляжа и Приморской набережной. Также сообщалось, что пришлось прервать выступление певицы Татьяны Булановой, которое проходило в концертном зале «Фестивальный». После поступления сигнала тревоги организаторы остановили мероприятие и начали эвакуацию зрителей.