Старость не в кассу: Как Мадонна пытается шокировать в 68 лет, но вызывает лишь брезгливость Оглавление Биография и восхождение на музыкальный олимп Когда скандал становится частью самопиара Любой ценой остаться на сцене Личная жизнь Мадонны: не менее громкая Как стать фриком: почему многие боятся за певицу 16 августа 2026 года свой 68-й день рождения отмечает американская певица Мадонна. Как поп-дива обросла скандалами, делая на них пиар, и что происходит с ней сейчас — в материале Life.ru. 15 августа, 22:15 3919 3919 От поп-дивы до странной бабушки: что сейчас происходит с Мадонной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мадонна с самого начала карьеры влипала в громкие истории. Она превращала сексуальность в политический инструмент, религиозную символику — в часть шоу, личную жизнь — в материал для искусства, а собственное старение — в очередной вызов индустрии. В соцсетях сейчас обсуждают скорее не музыку поп-дивы, а её лицо, фигуру, наряды, отношения с молодыми людьми и обилие откровенных фото.

Биография и восхождение на музыкальный олимп

Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в Мичигане и стала третьим ребёнком после двух мальчиков, Энтони и Мартина. Её отец итальянского происхождения, Сильвио Чикконе, был инженером, а мать, Мадонна Фортин, с французскими и канадскими корнями — рентген-лаборантом и бывшей танцовщицей. Религия занимала заметное место в семье, и католическое воспитание впоследствии станет одним из важнейших источников образов и конфликтов в творчестве певицы.

Когда Мадонне было пять лет, её мама умерла от рака, впоследствии отец женился повторно, в семье появились ещё дети. Девочка рано научилась добиваться внимания к себе, по воспоминаниям родственников, всегда была довольно властной и требовательной. Будущая певица сначала хотела стать хореографом и поступила на соответствующее отделение в Мичиганский университет, но в 1978-м бросила учёбу и поехала в Нью-Йорк с 35 долларами в кармане (хотя её брат Кристофер опровергал эту легенду).

Но, по словам Мадонны, «Большое яблоко» встретило её жёстко — она бралась за разные работы, в том числе позировала художникам и фотографам, подрабатывала в Burger King и Dunkin' Donuts, но долго там не продержалась, поскольку сожгла печку, затанцевавшись за прилавком, и облила посетителя, подрабатывала гардеробщицей в знаменитом ресторане Russian Tea Room, где бывали Вуди Аллен, Генри Киссинджер, Жаклин Кеннеди и Рудольф Нуреев, но её скоро уволили из-за неподобающего внешнего вида.

Параллельно с этим девушка продолжала заниматься танцами и музыкой. Именно клубная культура Нью-Йорка стала для неё настоящей школой. В начале 1980-х записала демо с несколькими танцевальными композициями. Одна из них, Everybody, попала к диджею Марку Каминсу, который помог представить материал руководству Sire Records.

Everybody в основном американском чарте ещё не стала большим поп-хитом, зато поднялась до третьего места в танцевальном чарте. Для Мадонны это был первый серьёзный сигнал: её музыка работает именно там, где публика приходит не слушать радио, а танцевать. Следом появились Burning up, Holiday, Lucky Star, Borderline. Дебютный альбом Madonna постепенно превратил клубную певицу в заметную фигуру поп-сцены.

Но настоящий прорыв произошёл в 1984 году. Альбом Like a Virgin сделал её мировой звездой. Заглавная песня стала первым синглом Мадонны, возглавившим Billboard Hot 100, и удерживалась на вершине шесть недель. Сам альбом также занял первое место в США и стал крупнейшим коммерческим прорывом певицы.

Мадонна очень быстро поняла, что поп-звезда продаёт не только песни. Она продаёт образ, историю, фантазию и собственный характер. На MTV она появлялась в образе, который легко копировали миллионы девушек: кружевные перчатки, драные джинсы, броская бижутерия, яркий макияж, растрёпанные волосы — и стала иконой стиля 80-х.

Когда скандал становится частью самопиара

Мадонна всегда любила шокировать публику. Фото © ТАСС / AP / Massimo Sambucetti

Скандал долгое время оставался для Мадонны способом напомнить о себе. Одним из самых известных эпизодов стала история клипа Like a Prayer в 1989 году — она сознательно зашла на территорию религиозной символики. В видео появились горящие кресты, изображения святого и сексуально окрашенные сцены. Для части религиозной аудитории это стало неприемлемой провокацией.

Скандал вышел далеко за пределы музыкальных каналов. Ватикан выступил против видео, а Pepsi, с которой Мадонна заключила крупный рекламный контракт, оказалась в центре возникшего конфликта. Компания прекратила рекламу после протестов и жалоб.

Для певицы последствия оказались неоднозначными. Коммерческий контракт был прерван, но имя Мадонны снова оказалось на первых полосах. Скандал для неё не существовал отдельно от продвижения.

В начале 1990-х Мадонна пошла ещё дальше. Тур Blond Ambition 1990 года стал не просто концертной программой, а полноценным театральным шоу. В нём были тщательно поставленные номера, сложные костюмы и откровенные сексуальные сцены. Особенно громким стал номер Like a Virgin, который вызвал протесты религиозных организаций. Одновременно тур укрепил репутацию Мадонны как артистки, способной превратить концерт в культурное событие.

В 1992 году появились альбом Erotica и книга Sex. Последняя содержала откровенные фотографии и стала очередной проверкой границ между поп-культурой, эротикой и эксплуатацией сексуального образа.

В 1994 году Мадонна вновь оказалась в центре скандала, став гостьей шоу Дэвида Леттермана на телевидении. В эфире певица не выбирала выражений и активно использовала нецензурную брань. После этого американская пресса обрушилась на неё с критикой, обвиняя в отсутствии таланта и невежестве.

В 2003 году артистка на церемонии вручения премии MTV провокационно поцеловала Бритни Спирс и объяснила свой поступок «сестринскими чувствами». Но тогда мало кто ей поверил, а некоторые и вовсе усомнились в психическом здоровье артистки.

Особенно резонансной стала история с усыновлением детей из Малави. В 2006 году Мадонна и её тогдашний муж Гай Ричи усыновили мальчика Дэвида Банду. История вызвала дискуссии о международном усыновлении, поскольку правозащитники и некоторые общественные организации критиковали процедуру и задавали вопросы о соблюдении требований малавийского законодательства. Позднее усыновление было окончательно оформлено.

В 2009 году возник новый судебный конфликт — на этот раз вокруг девочки Чифундо Джеймс. Сначала Высокий суд Малави отказал Мадонне в удочерении, сославшись на требование о проживании потенциальных родителей в стране. Критики певицы считали, что для знаменитости не должны существовать особые правила. Её представители обжаловали решение. В июне того же года Верховный суд Малави отменил первоначальный отказ и разрешил удочерение.

В 2012 году певица на своём концерте в Санкт-Петербурге выступила в поддержку Pussy Riot* и ЛГБТ-сообщества*, это обернулось судебным иском против неё на 333 млн рублей от активистов.

В 2017 году Мадонна нецензурно обругала избранного президента США Дональда Трампа, на что он назвал её «отвратительной». Певица и сейчас не в восторге от лидера. Но в 2026 году на неё взъелись даже украинцы, которых артистка поддерживает, как и её экс-супруг Шон Пенн, — Мадонна выложила фото в шапке-ушанке с нашитой красной звёздочкой, за что её тут же обвинили в «русском следе».

Любой ценой остаться на сцене

Что Мадонна сделала со своим лицом. Фото © Getty Images / Robert Gauthier / Los Angeles Times

Несмотря на солидный возраст, Мадонна по-прежнему продолжает активно выступать и не собирается уходить со сцены. Певицу не остановили ни прошедшие годы, ни проблемы со здоровьем, ни критика со стороны общественности.

В январе 2023 года Мадонна объявила о предстоящем двенадцатом мировом турне. Изначально выступления на крупных стадионах и аренах Северной Америки и Европы должны были пройти летом и осенью. Однако из-за возникших проблем со здоровьем начало гастрольного тура пришлось перенести на более поздний срок. Завершилось турне масштабным бесплатным концертом на пляже в Рио-де-Жанейро, который собрал около 1,6 млн человек.

В июле этого года певица выпустила свой пятнадцатый студийный альбом Confessions II. Пластинка быстро завоевала популярность и поднялась на вершину музыкальных чартов сразу в 17 странах. Среди них — Австралия, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Великобритания и США.

Личная жизнь Мадонны: не менее громкая

Эпатаж, но неуместный: почему люди в шоке от новых фото Мадонны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Первым мужем Мадонны стал актёр Шон Пенн. Пара поженилась 16 августа 1985 года — в день 27-летия певицы. Отношения были страстными и бурными: в конце 1987 года в газетах стали появляться материалы об интрижках Мадонны. Разгорячённый Пенн сильно избил жену, а потом сам сдался полиции. В 1989 году пара развелась, но сохранила общение.

Мадонна погрузилась в романы: встречалась с рэпером Тупаком Шакуром, сыном экс-президента США Джоном Кеннеди – младшим — тогда же она эксплуатировала образ Мэрилин Монро и позировала в таком виде фотографам. Дошло до разговоров о «проклятии блондинки» над Кеннеди. В 1996 году певица родила дочь Лурдес Леон от фитнес-тренера кубинского происхождения Карлоса Леона. Артистка предложила отцу девочки контракт, по которому ему полагался гонорар в обмен на то, что он не будет в суде претендовать на опекунство над Лурдес, — тренер согласился на все условия. Сейчас отец и дочь часто видятся.

В 2000 году Мадонна вышла замуж за британского режиссёра Гая Ричи. Она переехала в Великобританию, стала носить шляпки и сдержанные платья, родила сына Рокко. Но размеренная жизнь хозяйки английского поместья разочаровала неуёмную певицу. Говорили, что у неё появился молодой любовник, что её увлечение учением каббалы вышло за разумные пределы, что она одержима своим статусом и имиджем и требует постоянного поклонения. В 2008 году пара развелась. В конце 2025 года экс-супруги впервые встретились на публике: посетили выставку сына, ставшего художником, в Лондоне.

В последние годы Мадонна встречается с манекенщиками и танцорами — каждый следующий моложе предыдущего. И её, как всегда, не смущают пересуды. Недавно она даже собиралась замуж за 29-летнего футболиста Акима Морриса.

Как стать фриком: почему многие боятся за певицу

Мадонну уже не узнают даже фанаты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Однако за последние годы грани для Мадонны окончательно стёрлись. Если раньше её провокации были продуманным художественным жестом, то сейчас они всё чаще напоминают отчаянную попытку удержаться в повестке любой ценой. Череда пластических операций сделала её почти неузнаваемой, а погоня за вечной молодостью стала напоминать странный перформанс. Фолловеры уже прямо пишут, что им неприятно смотреть на откровенные снимки уже не юной артистки.

Так вместо былой королевы поп-сцены зритель видит женщину, которая боится зеркал и времени, и транслирует этот страх в публичное пространство. Она больше не шокирует, чтобы менять мир, — она шокирует потому, что, кажется, потеряла ориентиры.

* Запрещённая в России экстремистская организация.