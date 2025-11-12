Мадонна выложила видео с «кольцом» из-за слухов о свадьбе с 29-летним бойфрендом

Американская автор-исполнительница Мадонна ответила на слухи о свадьбе с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. 67-летняя певица выложила юмористический ролик, в котором возлюбленный делает ей предложение.

Мадонна поделилась видео с необычным «кольцом». Видео © Соцсети Мадонны

Моррис как положено встал на одно колено и подарил исполнительнице кольцо. Правда, в коробочке Мадонна вместо традиционного украшения получила брелок с футбольным мячом. В конце видео певица показала средний палец.

«Я сказала «гол», — подписала видео исполнительница.

Сняла, кстати, видео пара дома. Мадонна появилась перед фанатами в халате, а Моррис в спортивных штанах и футболке.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о помолвке Мадонны и Акима Морриса. Тогда сообщалось, что 67-летняя поп-звезда и 29-летний футболист приняли решение пожениться после трёх лет отношений. По данным источников, влюблённые активно готовятся к камерной церемонии, запланированной в кругу родных и самых близких людей.