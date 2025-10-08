«Я была одна и напугана»: Мадонна дала первое за 9 лет интервью и рассказала об изнасиловании в молодости

Мадонна впервые за девять лет дала откровенное интервью и рассказала о самых тяжёлых моментах своей жизни. Певица призналась, что в 19 лет, только переехав в Нью-Йорк, стала жертвой насилия: её припугнули ножом, подняли на крышу и изнасиловали. В беседе с Джейем Шетти на подкасте «On Purpose» она поделилась, как это событие повлияло на её жизнь и творчество.

«Нью-Йорк не встретил меня с распростёртыми объятиями. Меня держали под прицелом оружия, грабили квартиру, а я была совсем одна и напугана», – поделилась Мадонна, описывая первые годы своей жизни в большом городе.

Стартапы в Нью-Йорке, учёба танцев и работа моделью – всё это давалось ей с трудом.

«Я зарабатывала на аренду, позируя обнажённой для арт-классов, и постоянно чувствовала, что меня оценивают лишь как объект. Но я была полна решимости выжить, стать профессионалом и добиться успеха», – рассказала певица.

Кроме того, Мадонна поделилась сложностями, с которыми столкнулась при усыновлении детей из Малави.

«Меня обвиняли в похищении ребёнка, взяточничестве, колдовстве. Это был настоящий шок для меня, ведь я пыталась спасти ребёнка», – сказала звезда.

К усыновлению второго ребёнка она была более подготовлена, но и тогда ей пришлось доказывать в суде, что она достойна быть матерью. Мадонна подчеркнула, что все пережитые трудности закалили её характер: «Каждый кризис сделал меня сильнее. Я выжила, преодолела страхи и одиночество и продолжаю идти вперёд».

