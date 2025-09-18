Блогерша слила смс Марьяны Ро о первом сексе с Ивангаем, поставив точку на теме изнасилования

Блогерша Ирина Ваймер обнародовала свою переписку 2015 года с подругой и коллегой по цеху Марьяной Ро (Марьяна Рожкова), чтобы опровергнуть её недавние заявления о принуждении к сексу со стороны инфлюенсера Иванагая (Иван Рудской). Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

Согласно предоставленным скриншотам, в беседах того периода Марьяна Ро детально описывала свой первый интимный опыт, не упоминая о каком-либо принуждении. В частности, она назвала Иванагая нежным партнёром, отмечая, что ей было хорошо. Ваймер, которая в то время дружила с Марьяной, заявила, что в переписке отсутствуют какие-либо свидетельства насилия.