Блогерша слила смс Марьяны Ро о первом сексе с Ивангаем, поставив точку на теме изнасилования

Блогерша Ваймер разоблачила ложь Марьяны Ро про изнасилование Ивангаем в 14 лет
Блогерша Ирина Ваймер обнародовала свою переписку 2015 года с подругой и коллегой по цеху Марьяной Ро (Марьяна Рожкова), чтобы опровергнуть её недавние заявления о принуждении к сексу со стороны инфлюенсера Иванагая (Иван Рудской). Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.
Согласно предоставленным скриншотам, в беседах того периода Марьяна Ро детально описывала свой первый интимный опыт, не упоминая о каком-либо принуждении. В частности, она назвала Иванагая нежным партнёром, отмечая, что ей было хорошо. Ваймер, которая в то время дружила с Марьяной, заявила, что в переписке отсутствуют какие-либо свидетельства насилия.
«Спекулировать на теме изнасилования — отвратительно. Гнидское решение. Впрочем, в её стиле», — заявила блогерша.
Напомним, блогерша рассказала, что бывший возлюбленный принуждал её к сексу, когда Марьяне было 14, а Ване — 18 лет. По её словам, Рудской апеллирует к законам Японии того времени, где возрастной ценз для вступления в половые отношения составлял 13 лет.