Юрист объяснил, почему обвинения Марьяны Ро в адрес Ивангая не имеют перспективы в суде

Разбирательство блогерши Марьяны Ро (Марьяна Рожкова), обвинившей своего бывшего парня Ивангая (Иван Рудской) в насильственных действиях сексуального характера, не дойдёт до суда. В этом уверен юрист Михаил Химичев. В беседе с Постньюс он пояснил: сроки давности по статье, о которой здесь может идти речь, уже истекли.

Если бы дело дошло до суда, Ивангаю теоретически вменяли бы обвинение по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста). По словам эксперта, это преступление средней тяжести, а срок уголовного преследования по ним обычно составляет около шести лет.