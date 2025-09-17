Владимир Путин
17 сентября, 11:57

Юрист объяснил, почему обвинения Марьяны Ро в адрес Ивангая не имеют перспективы в суде

Юрист Химичев: Срок давности по преступлению, в котором обвинили Ивангая, истёк

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maryanaro, boredoneguy

Разбирательство блогерши Марьяны Ро (Марьяна Рожкова), обвинившей своего бывшего парня Ивангая (Иван Рудской) в насильственных действиях сексуального характера, не дойдёт до суда. В этом уверен юрист Михаил Химичев. В беседе с Постньюс он пояснил: сроки давности по статье, о которой здесь может идти речь, уже истекли.

Если бы дело дошло до суда, Ивангаю теоретически вменяли бы обвинение по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста). По словам эксперта, это преступление средней тяжести, а срок уголовного преследования по ним обычно составляет около шести лет.

Сейчас Марьяне Ро 25 лет, а её гипотетическому обидчику 29.

Ранее блогерша рассказала, что бывший возлюбленный принуждал её к сексу, когда Марьяне было 14, а Ване – 18 лет.

