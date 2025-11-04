Мадонна собралась замуж за бойфренда, который моложе её на 37 лет

Поп-звезда Мадонна и 29-летний футболист Аким Моррис решили пожениться после трёх лет отношений. Об этом сообщило издание Radar Online со ссылкой на инсайдера, близкого к окружению пары.

По словам источника, сейчас влюблённые активно занимаются подготовкой к церемонии, которая будет камерной и пройдёт в кругу родных и самых близких людей. Среди возможных мест для торжества рассматриваются Португалия, Италия или поместье певицы в Ист-Хэмптоне.

Также стало известно, что пара планирует заключить брачный договор. Моррис не спорит с возлюбленной и всегда идёт ей навстречу. Инсайдер добавил, что футболист уже согласился на все условия звезды, включая конфиденциальность. При этом сама Мадонна пока не комментирует детали своей личной жизни.

Примечательно, что почти ровно год назад по сети расползлась информация о расставании пары. Тогда инсайдер заявил, что разница в возрасте более 30 лет сыграла своё и артистка не смогла сдержать ревность. Мадонна подозревала благоверного в том, что он заглядывается на других женщин.