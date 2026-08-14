Холли Берри — 60: три брака, шокирующая история с «Оскаром» и жизнь после Голливуда

14 августа Холли Берри исполняется 60 лет — для Голливуда это редкий случай, когда юбилей звезды звучит не как повод для грустной ностальгии, а как повод для гордости. Для россиян её имя чаще всего связано с «Женщиной-кошкой» или девушкой агента 007 в бондиане, но за экранным образом скрывается более сложная история: девочка из рабочего Кливленда, ставшая первой темнокожей обладательницей «Оскара» за главную роль, три громких брака и годы судов за детей. Рассказываем, как сложилась её жизнь.

Детство в Кливленде: имя в честь универмага и первые уроки расизма

Детство Холли Берри в Кливленде и первое столкновение с расизмом. Фото © ТАСС / Mark Avery - batch

Холли Мария Берри родилась 14 августа 1966 года в американском Кливленде, штат Огайо. Имя ей выбрали в честь местного универмага Halle's Department Store, который в те годы считался главной достопримечательностью района, примерно как для москвича сегодня прозвучало бы имя в честь известного торгового центра. Отец Холли работал водителем, мать — медсестрой в психиатрической клинике, и оба воспитывали ещё одну дочь, Хейди.

Когда Холли было четыре года, родители развелись: отец систематически избивал мать, и та ушла, чтобы растить дочерей в одиночку. В школе будущая актриса впервые узнала расизм с обеих сторон: в афроамериканском районе одноклассники не верили, что белая женщина — её родная мать, а когда семья переехала туда, где жили в основном белые, неуютно стало уже самой Холли. Несмотря на это, она стала редактором школьной газеты и капитаном группы поддержки, а после школы пошла в колледж на журналистику.

От короны «Мисс США» до контракта с Revlon

Холли Берри: путь от «Мисс США» до контракта с Revlon. Фото © Getty Images / Steve Granitz/WireImage

В Америке конкурсы красоты — заметная часть массовой культуры, что-то среднее между кастингом и социальным лифтом для девушек из небогатых семей. В 1985 году Холли стала «мисс Тинейджер Америки», годом позже выиграла титул «мисс Огайо», а в 20 лет получила корону «мисс США». Затем девушка представляла Америку на конкурсе «Мисс мира», где заняла шестое место и стала первой участницей с африканскими корнями в истории этого состязания.

Успехи в конкурсах красоты вдохновили Берри бросить колледж и попробовать себя в модельном бизнесе, хотя рост в 165 сантиметров считался слишком маленьким для подиума. Выходом стала телереклама, где рост не так важен: там девушку заметили агенты косметического бренда Revlon и предложили выгодный контракт. Дальше начались кастинги на актёрские роли, и вскоре Холли получила свою первую работу в не особо заметном сериале «Живые куклы», который всё же дал ей возможность заявить о себе индустрии.

Как Холли стала актрисой и почему в неё поверил Спайк Ли

Как Холли Берри стала актрисой благодаря Спайку Ли. Фото © Кадр из фильма «Тропическая лихорадка», режиссёр Спайк Ли

Настоящим прорывом для Берри стала драма «Тропическая лихорадка» (1991) режиссёра Спайка Ли, где она сыграла героиню с наркозависимостью. Чтобы вжиться в роль максимально достоверно, актриса какое-то время специально общалась с настоящими наркоманками, и её преображение на площадке впечатлило даже самого Ли. После выхода фильма о Холли заговорили как о серьёзной драматической актрисе, а не просто бывшей участнице конкурсов красоты.

Дальше последовали роли в «Булворте» (1998) с Уорреном Битти и телефильме «Познакомьтесь с Дороти Дендридж» (1999) о судьбе первой афроамериканки, которая когда-либо номинировалась на «Оскар» за главную роль ещё в 1954 году, задолго до рождения самой Берри. Эта работа принесла Берри премии «Эмми» и «Золотой глобус», но по трагической иронии в её собственной жизни скоро повторится похожий сюжет — только с куда более счастливым финалом лично для актрисы, о чём речь пойдёт дальше.

«Оскар», который вошёл в историю мирового кино

«Оскар» Холли Берри 2002 года: историческая победа. Фото © Getty Images / Steve Granitz/WireImage

В 2002 году Холли Берри стала лауреатом «Оскара» за главную роль в драме «Бал монстров» (2001) — не просто личная награда, а событие мирового масштаба. За 74 года церемонии ни одна темнокожая актриса ещё не получала статуэтку в этой категории, и для многих в США победа Берри стала символом того, что киноакадемия готова признавать талант вне зависимости от цвета кожи. На сцене она вспоминала Дороти Дендридж, чью несбывшуюся мечту словно исполнила вместо неё.

С той церемонией связана ещё одна памятная история, которую до сих пор вспоминают даже те, кто мало что знает о самой Берри. Год спустя во время вручения «Оскара» за лучшую мужскую роль актёру Эдриану Броуди растерянный артист неожиданно для всех крепко обнял Берри и поцеловал её в губы прямо на сцене. Этот момент стал одним из самых обсуждаемых эпизодов в истории церемонии и регулярно всплывает в подборках самых неловких моментов «Оскара» по всему миру.

Три брака и тяжёлые уроки личной жизни

Три брака Холли Берри и тяжёлые уроки личной жизни. Фото © Getty Images / Stephen Lovekin/FilmMagic

Первым мужем Холли Берри в 1993 году стал бейсболист Дэвид Джастис, но брак продержался всего два года и завершился разводом на фоне домашнего насилия: актриса добилась судебного запрета на приближение супруга. Тогда же, как она призналась в интервью 2007 года, Берри переживала тяжёлый личный кризис, но справиться с ним помогла память о стойкости матери. Это был не единственный случай насилия: годом ранее партнёр ударил её так сильно, что она частично лишилась слуха на одно ухо.

В 2001 году Берри вышла замуж за музыканта Эрика Бене, однако и этот союз распался всего через несколько лет — у супруга обнаружили зависимость от секса, и после развода бывшие супруги вместе проходили реабилитацию. Третий брак, с французским актёром Оливье Мартинесом, продлился с 2013 по 2015 год и тоже завершился долгими судами о финансах. В этом же августе круглую дату отметил ещё один актёр: Станиславу Садальскому, чья карьера тоже полна крутых поворотов и семейных драм, исполнилось 75 лет.

Дети и годы судебных тяжб за опеку

Дети Холли Берри и судебные тяжбы за опеку. Фото © Getty Images / Jean Baptiste Lacroix/WireImage

В 2008 году у Холли Берри и её партнёра, модели из Канады Габриэля Обри, родилась дочь Нала. После расставания родителей начался долгий судебный процесс: выяснилось, что Обри допускал расистские высказывания в адрес актрисы и даже перекрашивал волосы дочери, пытаясь сделать её похожей на белого ребёнка. По итогам суда Берри обязали ежемесячно выплачивать бывшему партнёру алименты в размере 16 тысяч долларов, хотя официально они никогда не состояли в браке.

Похожая история с деньгами и опекой сейчас разворачивается и в другой звёздной семье: взрослая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта даже официально отказалась от отцовской фамилии на фоне затянувшегося родительского развода, так что судебные драмы вокруг детей знаменитостей — вовсе не редкость для Голливуда, а почти привычная его часть. От брака с Оливье Мартинесом у Берри родился сын Масео, и развод в 2015 году тоже затянулся на годы судебных разбирательств об опеке.

В 2024-м актриса пыталась добиться единоличных родительских прав: она обвиняла бывшего мужа в отстранённости от воспитания сына, а тот в ответ утверждал, что Берри злоупотребляет медикаментами для контроля над ребёнком. В итоге суд обязал Мартинеса регулярно посещать психотерапевта, а обоих родителей — воздерживаться от негативных высказываний друг о друге при сыне, который теперь по договорённости делит время поровну между родителями и их новыми семьями.

Жизнь после Голливуда: режиссура, велнес-бренд и новая помолвка

Жизнь Холли Берри после Голливуда: режиссура и помолвка. Фото © Getty Images / Max Cisotti/Dave Benett/WireImage

Сегодня Берри реализует себя не только как актриса. С 2014 года она занимается продюсированием через компанию 606 FILMS, стремясь снимать больше историй о женщинах, особенно афроамериканках. В 2020 году она дебютировала как режиссёр в драме об MMA-бойце «Удары», для которой год готовилась физически, а заодно основала велнес-бренд Re-Spin и начала открыто говорить о менопаузе и женском здоровье.

Личная жизнь Берри тоже наладилась: с 2020 года она встречается с музыкантом Ваном Хантом, а в 2026 году пара объявила о помолвке, показав кольцо на популярном ток-шоу. В январе 2026-го вышел боевик «Ограбление в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом, где актриса вновь доказала, что не собирается уступать место молодым коллегам. Голливуд вообще нередко преподносит сюрпризы: актёры культовой советско-итальянской комедии, знакомой в России, после съёмок разъехались по совсем разным судьбам.

За шесть десятилетий Холли Берри прошла путь от девочки, которая ещё в начальной школе столкнулась с расизмом, до актрисы, чья победа на «Оскаре» изменила представление индустрии о том, кто может быть звездой первой величины. Три неудачных брака и годы судов не сломили её: сегодня она снимается, снимает сама и говорит о вещах, которые женщины её поколения раньше замалчивали. Для миллионов зрителей по всему миру, включая Россию, Берри остаётся доказательством того, что за красивой картинкой Голливуда стоит куда более упорная история.