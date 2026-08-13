Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о мошенничестве

Дочери Билла Гейтса Фиби может грозить до 20 лет заключения, если действия её стартапа Phia будут квалифицированы как федеральное мошенничество и вина будет доказана. Так возможные последствия скандала оценила в соцсети американский юрист в сфере интеллектуальной собственности Ариэль Гивнер.

Поводом стало расследование Bloomberg о так называемом cookie stuffing. По данным издания, приложение Phia могло присваивать себе партнёрские комиссии за покупки, к которым фактически не приводило пользователей. В июле компания объяснила некорректное начисление комиссий технической проблемой, о которой якобы узнала незадолго до обращения журналистов.

Однако в новой публикации Bloomberg утверждается, что внутренние сообщения показывают: Фиби Гейтс и её партнёр София Кианни обсуждали такую механику как минимум с декабря. По данным расследования, в июне операции, связанные с этой системой, составляли 51% заявленной стоимости товаров. После отключения функции ежедневная выручка Phia, как утверждается, снизилась примерно с $80 тыс. до $10–28 тыс.

Сама компания заявила, что якобы оперативно удалила функции, вызывавшие неправильную атрибуцию продаж, ещё 7 июля. Phia также начала пересматривать операции и возвращать торговым партнёрам неправомерно начисленные комиссии. При этом уголовного дела против Гейтс в опубликованных материалах пока нет. Названные юристом 20 лет — максимальная санкция по федеральной статье о подобных преступлениях.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс публично извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и признал, что, будучи женатым, крутил романы на стороне, в том числе с русскими женщинами.