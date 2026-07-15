Минус 6 миллиардов: Баффет наказал Гейтса за «дружбу» с Эпштейном

Американский миллиардер Уоррен Баффет отказался перечислять средства в благотворительный фонд Билла Гейтса. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, фонд основателя Microsoft не получит около 6 млрд долларов в рамках ежегодного пожертвования акций Баффета.

Газета отмечает, что фонд Гейтса был исключён из списка организаций, которым миллиардер направляет средства.

Решение последовало после публикации Министерством юстиции США информации о связях Билла Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном.

Баффет ранее регулярно передавал акции своей компании Berkshire Hathaway на благотворительные цели, в том числе фонду Гейтса.

Ранее федеральный суд США обязал Минюст рассекретить часть документов по делу Джеффри Эпштейна, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать каждое редактирование. Судья удовлетворила ходатайство журналистки Кэти Панг.