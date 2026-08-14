На Shaman подали иск на 100 тысяч рублей из-за плагиата

Певец Александр Незванов обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman. Сумма заявленных требований составляет 100 тысяч рублей, следует из судебных материалов.

Причиной разбирательства стали авторские права на композицию «Россия Мама». Незванов выпустил песню с таким названием в 2023 году, тогда как аналогичная композиция в исполнении Shaman появилась в конце мая 2026 года.

Заявление уже поступило в Арбитражный суд Москвы. Окончательная правовая оценка претензиям Незванова будет дана в рамках судебного разбирательства.