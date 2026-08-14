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Регион
13 августа, 22:33

На Shaman подали иск на 100 тысяч рублей из-за плагиата

Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru

Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru

Певец Александр Незванов обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman. Сумма заявленных требований составляет 100 тысяч рублей, следует из судебных материалов.

Причиной разбирательства стали авторские права на композицию «Россия Мама». Незванов выпустил песню с таким названием в 2023 году, тогда как аналогичная композиция в исполнении Shaman появилась в конце мая 2026 года.

Заявление уже поступило в Арбитражный суд Москвы. Окончательная правовая оценка претензиям Незванова будет дана в рамках судебного разбирательства.

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«Когда сердце ищет свет»: SHAMAN выпустил новую песню «Боже, помоги»

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Артём Гапоненко
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