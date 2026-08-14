На Shaman подали иск на 100 тысяч рублей из-за плагиата
Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru
Певец Александр Незванов обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman. Сумма заявленных требований составляет 100 тысяч рублей, следует из судебных материалов.
Причиной разбирательства стали авторские права на композицию «Россия Мама». Незванов выпустил песню с таким названием в 2023 году, тогда как аналогичная композиция в исполнении Shaman появилась в конце мая 2026 года.
Заявление уже поступило в Арбитражный суд Москвы. Окончательная правовая оценка претензиям Незванова будет дана в рамках судебного разбирательства.
Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) символически сжёг свои знаменитые кожаные штаны в печи под песню «Братья-славяне», пообещав показать «нового себя» на юбилейном концерте в Кремле 22 ноября. Однако стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru посоветовал не следовать его примеру, отметив, что мода на кожу остаётся актуальной, а дизайнеры каждый сезон предлагают новые цвета, фактуры и варианты кроя.
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