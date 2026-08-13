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13 августа, 11:38

«Когда сердце ищет свет»: SHAMAN выпустил новую песню «Боже, помоги»

SHAMAN выпустил новую песню и клип «Боже, помоги»

Ярослав Дронов выпустил новую песню и клип «Боже, помоги». Обложка © Telegram / SHAMAN

Ярослав Дронов выпустил новую песню и клип «Боже, помоги». Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, презентовал новую песню «Боже, помоги» и клип на неё. Артист рассказал о премьере в своих социальных сетях.

По словам исполнителя, композиция посвящена моментам, когда человеку становится особенно тяжело и он ищет надежду и поддержку.

«Когда путь становится слишком тяжёлым, а сердце ищет свет, невольно произносишь: "Боже, помоги"», — написал Дронов.

Певец подчеркнул, что даже после «самой тёмной ночи» обязательно наступает рассвет. Он выразил надежду, что новая композиция сможет поддержать слушателей, переживающих непростой период.

«Родные, пусть эта песня станет поддержкой для каждого, кому сегодня непросто», — обратился SHAMAN к поклонникам.

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Анастасия Никонорова
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