YouTube-канал «This is Хорошо» объявил о своём закрытии после 15 лет работы

Легендарное YouTube-шоу «This is Хорошо» прекращает своё существование спустя 15 лет вещания. Об этом сообщил бессменный ведущий проекта Стас Давыдов в свежем выпуске. Основной причиной закрытия стал затяжной юридический спор с компанией ViralHog: правообладатель требует удаления архивных видео или выплаты крупной компенсации. По словам команды, бесконечная борьба за сохранение контента стала для них непосильной ношей.

«Больше не будем снимать видео. Причин на это много. В первую очередь мы просто устали бороться за существование этого канала. Тема с ViralHog не ключевой момент. Хотя, конечно, какую-то дополнительную каплю в чашу нашего терпения она добавила», — сказал блогер.

Давыдов пообещал выйти в прямой эфир в сентябре и пообщаться с подписчиками.

«This is Хорошо» — известный YouTube-проект, запущенный в 2010 году и собравший аудиторию в шесть миллионов подписчиков. Формат канала строился на ироничном обзоре актуальных мировых новостей и популярных видеороликов.

Ранее прокуратура обжаловала решение Тверского суда Москвы, вынесенное в отношении блогера Александры Митрошиной. Напомним, суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно — именно эту меру сторона обвинения сочла слишком мягкой. Защита также подала свою апелляцию, однако детали жалобы пока не раскрываются.