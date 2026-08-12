Защита блогера Гусейна Гасанова обжаловала заочный приговор за отмывание

Защита блогера Гусейна Гасанова обжаловала его заочный приговор по делу о легализации преступных доходов. Адвокат Михаил Юсупов сообщил РИА «Новости», что сторона защиты рассчитывает добиться оправдания. Пока адвокаты подали краткую апелляционную жалобу, поскольку ещё не получили текст приговора. После ознакомления с документом позицию защиты смогут дополнить.

«Мы не согласны с обвинительным приговором. С учётом обстоятельств дела он должен быть оправдан», — заявил Юсупов.

Как ранее сообщалось, Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырём годам колонии общего режима по делу об отмывании средств. Ему также назначили штраф в размере 1 миллиона рублей и конфисковали нежилое помещение в Москве стоимостью 46 миллионов рублей. Как было доказано в суде, Гасанов не выплатил 170 млн рублей в качестве налогов.