Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу об отмывании денег. Также суд назначил ему штраф в 1 млн рублей.

По версии следствия, блогер не заплатил налоги на 170 млн рублей, а потом отмыл часть денег через покупку недвижимости. Сам Гасанов вину отрицает и говорит, что уже погасил долг. Его защита настаивала на оправдании, а прокуратура запрашивала шесть лет колонии и штраф в 155,5 миллиона рублей.