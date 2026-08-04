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Регион
4 августа, 10:22

Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу об отмывании денег. Также суд назначил ему штраф в 1 млн рублей.

По версии следствия, блогер не заплатил налоги на 170 млн рублей, а потом отмыл часть денег через покупку недвижимости. Сам Гасанов вину отрицает и говорит, что уже погасил долг. Его защита настаивала на оправдании, а прокуратура запрашивала шесть лет колонии и штраф в 155,5 миллиона рублей.

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Александра Вишнякова
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