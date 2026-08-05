Адвокат рассказал о желании блогера Гасанова вернуться в Россию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gusein.gasanov
Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно приговорили к четырём годам колонии за отмывание 68 млн рублей, хотел бы вернуться в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин.
По словам защитника, Россия остаётся для Гасанова родной страной — здесь он родился, вырос и прожил большую часть жизни. Адвокат отметил, что блогер намерен снова жить в РФ и продолжать свою деятельность.
«Ну конечно, хочет (возвратиться в Россию. — Прим. Life), это всё-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность», — заявил Козяйкин.
После вынесения приговора Гасанов был объявлен в международный розыск. Адвокат отметил, что возвращению блогера в Россию сейчас мешают «определённые события».
Ранее суд в Москве заочно назначил Гасанову четыре года лишения свободы по делу об отмывании 68 млн рублей через покупку апартаментов в «Москва-Сити». Также у блогера изъяли недвижимость в доход государства и назначили штраф в размере 1 млн рублей.
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